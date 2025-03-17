Новости
В студии вкуса торговой сети «Пятерочка» прошла дегустация 10 видов белой рыбы

Эксперты сняли пробу с белой рыбы

Какие виды белой рыбы обделены вниманием рынка, хотя могли бы стать адекватной заменой более дорогим или дефицитным позициям, попытались определить участники дегустации, организованной Рыбным союзом и X5 Group.

В студии вкуса торговой сети «Пятерочка» 14 марта прошла дегустация 10 видов белой рыбы — минтая, трески, путассу, пикши, наваги, хека, морского окуня, камбалы, зубатки и палтуса. Эксперты оценивали по внешним признакам рыбное филе — как замороженное, так и дефростированное, пробовали образцы рыбы, приготовленные в пароконвектомате, а затем сравнили впечатления и обсудили полученные результаты.

В числе задач мероприятия, организованного Рыбным союзом и X5 Group, — повышение информированности о видах рыбы, которые могут выступать равноценными заменителями по отношению друг к другу. По данным маркетинговых исследований, зачастую, если какой-то вид рыбы дорожает или исчезает из продажи, покупатели не понимают, чем его заменить, и переключаются на курицу или другие альтернативные источники белка.

По словам руководителя направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергея Гудкова, производители во взаимодействии с торговыми сетями постоянно находятся в поиске более дешевого продукта. «Мы стремимся снизить себестоимость, сократить расходы для того, чтобы приблизить экономическую доступность продукта к возможностям потребителя», — отметил представитель отраслевого объединения. С этой точки зрения, перспективными выглядят бюджетные виды белой рыбы, объемы продаж которых сейчас находятся на низком уровне.

В эксперименте приняли участие специалисты компаний, представляющих различные сектора рыбного рынка. В их числе торговые сети — «Пятерочка» и «Перекресток», рыбопромышленники, рыбопереработчики и дистрибьюторы — «Норебо», РРПК, «Шифудо», «Нева-Опт», отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, Калининградский государственный технический университет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, выводы по итогам дегустации удивили некоторых участников. Например, в числе самых вкусных были названы такие относительно недорогие виды рыб, как навага и минтай, тогда как их более ценные собратья разочаровали. В то же время иногда рыба может быть потенциально интересной и дешевой на входе, но превратить ее в привлекательный для покупателя продукт для производителя будет слишком затратно.

Представители торговых сетей также обратили внимание на отсутствие связи между внешним видом замороженной или охлажденной рыбы и финальным результатом — далеко не факт, что красивое на витрине филе окажется вкусным после приготовления. Отмечалось негативное влияние, которое оказывают на восприятие рыбной продукции такие факторы, как недостаточно тщательная обработка (остатки внутренностей, наличие костей) или неправильный выбор способа приготовления.

По мнению участников дегустации, важно не только предлагать рынку более удобные и разнообразные форматы рыбной продукции, но и повышать уровень осведомленности покупателей и рекомендовать им предпочтительные способы кулинарной обработки для конкретных видов рыбы.

Читайте также: Готовая рыба борется за место на тарелке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В студии вкуса торговой сети «Пятерочка» прошла дегустация 10 видов белой рыбы
  • Эксперты сняли пробу с белой рыбы
  • Для тестирования предлагались образцы как в замороженном виде, так и после дефростации
  • Также участники дегустации пробовали образцы рыбы, приготовленные в пароконвектомате
  • Руководитель направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергей ГУДКОВ
  • По итогам дегустации эксперты сравнили впечатления и обсудили полученные результаты
    •
    НазадМетки: минтайнавага
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края

    Ирина УНТИЛОВА

    Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Российской марикультуре требуется перезагрузка

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Для нас важен российский рынок

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыболовные участки — это акцентный вопрос

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

    Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

    Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

    Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

    Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

    Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

    Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

    События

    Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

    Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

    «Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex

    © 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
    www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
    Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов