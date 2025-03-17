Эксперты сняли пробу с белой рыбы

Какие виды белой рыбы обделены вниманием рынка, хотя могли бы стать адекватной заменой более дорогим или дефицитным позициям, попытались определить участники дегустации, организованной Рыбным союзом и X5 Group.

В студии вкуса торговой сети «Пятерочка» 14 марта прошла дегустация 10 видов белой рыбы — минтая, трески, путассу, пикши, наваги, хека, морского окуня, камбалы, зубатки и палтуса. Эксперты оценивали по внешним признакам рыбное филе — как замороженное, так и дефростированное, пробовали образцы рыбы, приготовленные в пароконвектомате, а затем сравнили впечатления и обсудили полученные результаты.

В числе задач мероприятия, организованного Рыбным союзом и X5 Group, — повышение информированности о видах рыбы, которые могут выступать равноценными заменителями по отношению друг к другу. По данным маркетинговых исследований, зачастую, если какой-то вид рыбы дорожает или исчезает из продажи, покупатели не понимают, чем его заменить, и переключаются на курицу или другие альтернативные источники белка.

По словам руководителя направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергея Гудкова, производители во взаимодействии с торговыми сетями постоянно находятся в поиске более дешевого продукта. «Мы стремимся снизить себестоимость, сократить расходы для того, чтобы приблизить экономическую доступность продукта к возможностям потребителя», — отметил представитель отраслевого объединения. С этой точки зрения, перспективными выглядят бюджетные виды белой рыбы, объемы продаж которых сейчас находятся на низком уровне.

В эксперименте приняли участие специалисты компаний, представляющих различные сектора рыбного рынка. В их числе торговые сети — «Пятерочка» и «Перекресток», рыбопромышленники, рыбопереработчики и дистрибьюторы — «Норебо», РРПК, «Шифудо», «Нева-Опт», отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, Калининградский государственный технический университет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, выводы по итогам дегустации удивили некоторых участников. Например, в числе самых вкусных были названы такие относительно недорогие виды рыб, как навага и минтай, тогда как их более ценные собратья разочаровали. В то же время иногда рыба может быть потенциально интересной и дешевой на входе, но превратить ее в привлекательный для покупателя продукт для производителя будет слишком затратно.

Представители торговых сетей также обратили внимание на отсутствие связи между внешним видом замороженной или охлажденной рыбы и финальным результатом — далеко не факт, что красивое на витрине филе окажется вкусным после приготовления. Отмечалось негативное влияние, которое оказывают на восприятие рыбной продукции такие факторы, как недостаточно тщательная обработка (остатки внутренностей, наличие костей) или неправильный выбор способа приготовления.

По мнению участников дегустации, важно не только предлагать рынку более удобные и разнообразные форматы рыбной продукции, но и повышать уровень осведомленности покупателей и рекомендовать им предпочтительные способы кулинарной обработки для конкретных видов рыбы.

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