В Санкт-Петербурге готовятся к сезону свежей корюшки

Санкт-Петербург увеличит количество мест разрешенной торговли корюшкой. В апреле в разных районах города начнут работать 70 точек продаж свежей рыбы.

Сезонная торговля свежей корюшкой в Северной столице начнется с апреля. Как сообщили Fishnews в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, для горожан будет организовано 70 точек, где можно купить корюшку, — на 26% больше, чем в 2024 г. Торговые места появятся в 13 районах города. Купить свежую рыбку можно будет до 30 мая.

По информации комитета, с 15 апреля предприниматели, заключившие договор с городской администрацией, смогут торговать корюшкой в специальных нестационарных точках. Контроль за соблюдением правил и требований к размещению мест торговли, как и борьба с нелегальными продавцами, будут вестись в течение всего сезона.

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