Вопрос с индивидуальными решениями: расчеты с Китаем обсудили на конференции Fishnews

Специалисты Россельхозбанка на онлайн-конференции Fishnews рассказали о различных инструментах для проведения платежей с Китаем, сильных сторонах и узких местах тех или иных способов.

Проблемы с проведением платежей участники опроса, проведенного Fishnews в декабре, назвали в числе факторов, наиболее сильно влиявших на бизнес в 2024 году. При этом рыба и морепродукты, добытые российскими рыбаками, по-прежнему остаются востребованным товаром на мировом рынке, а Китай — одним из важнейших партнеров в торговых отношениях. За 2024 г. в Поднебесную отправилось свыше 1 млн тонн рыбной продукции из России.

В конференции, посвященной расчетам с Китаем, участвовали специалисты Приморского регионального филиала Россельхозбанка, рыбопромышленных предприятий, отраслевых ассоциаций.

Санкционные ограничения изменили сложившиеся практики осуществления платежей. Однако российский рынок отреагировал на новые условия — появились альтернативные инструменты расчетов.

Так, возможна работа через китайские платежные системы CIPS и CNAPS. Средства можно переводить в любые банки-корреспонденты по согласованию с иностранным партнером, рассказал заместитель директора по вопросам малого и среднего бизнеса Приморского регионального филиала РСХБ Михаил Тимашев. В то же время нужно учитывать условия, выставляемые китайской стороной. Например, требование о том, что импортируемые товары должны быть произведены в Китае. Расчеты должны осуществляться в юанях.

Среди возможных каналов также прозвучали переводы через ДБО, сеть банков Лоро и Ностро, переводы через финансовых агентов.

На конференции говорилось и о тенденциях на рынке. Платежи и платежные системы все больше децентрализуются, говорят эксперты. Специалисты Россельхозбанка обратили внимание на особенности перехода на юани (в том числе в кредитовании) и постепенное снижение валютного спреда. В целом работа по подбору инструментов осуществления платежей индивидуальна, зависит от контрагентов и договора, акцентировал Михаил Тимашев.

«На конференции была поднята очень важная тема. Это одна из серьезных проблем для рыбаков, и очень хорошо, когда есть возможность напрямую коммуницировать с банковским сообществом», — отметил по итогам мероприятия президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Напомним, что развитие безопасной и устойчивой экспортной инфраструктуры, в том числе в части платежных операций, вошло в перечень задач в рамках Доктрины продовольственной безопасности РФ.

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