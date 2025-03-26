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Поставки рыбы и морепродуктов также попали под санкционные ограничения в отношении России

Нашли отражение и поставки рыбы: Кремль озвучил итоги встречи в Эр-Рияде

Договоренности о восстановлении доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок вошли в основные итоги встречи экспертных групп России и США, состоявшейся в Эр-Рияде 24 марта.

Информацию об основных итогах встречи экспертных групп России и США опубликовали вечером по Москве 25 марта на сайте президента РФ.

Согласно первому пункту, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы».

Второй пункт предусматривает, что «США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций».

Как передает корреспондент Fishnews, эти два пункта вступают в силу при выполнении ряда условий:

- снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

- снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

- снятия ограничений на поставки в РФ сельхозтехники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

Всего основные итоги включают путь пунктов. В том числе стороны договорились, что «Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира».

Напомним, что в 2022 г. президент США Джо Байден подписал указ о запрете поставок в США ряда товаров российского происхождения, в том числе рыбы, морепродуктов и продукции из них. В 2023 г. вышли документы об ужесточении санкционных ограничений: под запрет попала продукция, выпущенная из российского сырья.

О помощи США в восстановлении доступа российской сельхозпродукции к мировому рынку говорится и в сообщении по итогам переговоров на сайте Белого дома Соединенных Штатов.

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