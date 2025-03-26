Рыбопереработчикам Ямала приготовили поддержку

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа организовали сбор заявок от желающих получить субсидии на поддержку производства рыбной продукции. Претендент должен работать на территории региона.

Сбор заявок будет проходить с 26 марта по 4 апреля. Отбор проводится в соответствии с постановлением правительства ЯНАО от 4 февраля 2022 г. № 92.

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат на производство пищевой рыбной продукции с дальнейшей реализацией, сообщает корреспондент Fishnews.

Объявление о господдержке переработчиков опубликовал уполномоченный орган — департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

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