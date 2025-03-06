Готовая рыба борется за место на тарелке

В 2024 г. рыба и морепродукты заняли всего 7% в сегменте готовых блюд. Заметно нарастить эту долю без господдержки рыбопереработки и создания современных производственных мощностей — крайне сложная задача, считают в Рыбном союзе.

По данным Росстата, в 2024 г. в России произведено 25 тыс. тонн готовых блюд на основе рыбы и морепродуктов. Это 7% от общего объема производства готовых блюд, которое превысило 357 тыс. тонн, сообщили Fishnews в Рыбном союзе. Для сравнения, объемы выпуска готовых блюд на основе мяса оказались вчетверо выше — 104 тыс. тонн.

В отраслевом объединении отметили, что современный потребитель предпочитает продукты, которые готовы или практически готовы к употреблению. Отсутствие такой продукции может снизить эффективность программ популяризации рыбы.

По данным маркетинговых исследований, рыба воспринимается россиянами как сложный в обращении продукт, требующий времени и навыков приготовления. К способам преодолеть этот барьер участники круглого стола, организованного в конце февраля в Совете Федерации, отнесли и готовые блюда из рыбы и морепродуктов.

«Для развития производства готовой рыбной продукции необходима реальная государственная поддержка перерабатывающей отрасли, направленная на строительство и модернизацию производственных мощностей», — подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, в отсутствие таких мер сложно рассчитывать на появление современных, технологически оснащенных рыбоперерабатывающих предприятий, которые могут выпускать востребованную рынком продукцию по доступным ценам.

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