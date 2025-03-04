В Астраханской области полиция перехватила сомнительную рыбу

В одном из цехов Астрахани полицейские обнаружили более 2,2 тонны немаркированной рыбы. По версии следствия, продукцию купил местный предприниматель для дальнейшей переработки и сбыта.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных продовольственных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, подозреваемый вместе с неустановленными лицами купил свыше 2 тонн частиковых рыб на сумму более 3,5 млн рублей. Товар хранился на территории рыбоперерабатывающего цеха в Трусовском районе Астрахани.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального следкома и УМВД России по Астраханской области. Расследование продолжается.

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