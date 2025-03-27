Уловы Дальнего Востока достигли миллиона тонн

С начала года российские предприятия добыли свыше 1,27 млн тонн водных биоресурсов. При этом более 1 млн тонн освоено в Дальневосточном бассейне.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 833,1 тыс. тонн, трески – 36,1 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 143,8 тыс. тонн (+8,9 тыс. тонн к уровню прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне российские компании взяли 77,7 тыс. тонн ВБР. Добыто 54,7 тыс. тонн трески и 12,1 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне наловили 23,4 тыс. тонн, показатель на отчетную дату 2024 г. превышен на 2%. Шпрота (кильки) поймали 15,3 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 7,7 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн).

Азово-Черноморский бассейн принес 12,7 тыс. тонн, это на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном добывалась хамса: 11,5 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймали 21,4 тыс. тонн, на 10,7% превысив уровень 2024 г. Почти весь улов пришелся на кильку: 19,6 тыс. тонн (+2,9 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 69,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 30,7 тыс. тонн больше, чем год назад.

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