Рыба потеснила яйца в структуре потребления белка

Потребление белка животного происхождения в России в 2024 г. вышло на исторический максимум — 27,9 кг на человека в год. Рост по сравнению с показателем 1999 г. составил 75%. При этом изменилась и структура потребления животного протеина, привели данные в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

После распада СССР потребление животного протеина падало, сильнее всего — в 1992 г.: минус 4 кг по сравнению с 1991 г. В 1999 г. показатель составил 16 кг на человека. Восходящий тренд начал формироваться в 2000 г., обратили внимание аналитики РСХБ.

Уже в 2010 году суммарное потребление протеина достигло 22 кг на россиянина. Но настоящий скачок в потреблении пришелся на последние пять лет. В среднем прирост составил 4% в год.

При этом эксперты указала на изменение структуры потребления белка за четверть века: рыба и морепродукты (+129%) оттеснили яйца на четвертое место (+31%).

Потребление продукции из водных биоресурсов, несмотря на некоторые колебания, стабилизировалось на уровне 22,7 кг в 2024 г., что составляет около 3 кг протеина, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка. При этом потребление рыбы и морепродуктов имеет тенденцию к дальнейшему росту, полагают в центре отраслевой экспертизы РСХБ.

Государственные программы поддержки сельского хозяйства, развитие животноводства и рыбохозяйственного комплекса создают благоприятные условия для дальнейшего улучшения качества питания, считают аналитики.

«Рост потребления протеина связан с развитием собственного производства и повышением доходов. В 2024 году Россия превысила по потреблению белка животного происхождения уровень позднего СССР: 27,9 против 27,6 кг на душу населения в 1990 году, и тренд на рост сохраняется. Белок — строительный материал клеток организма, он нужен для иммунитета, мышечной массы, роста детей. Поэтому достижение протеинового рекорда — это не только экономический прорыв, но и важнейший социальный успех, речь идет о здоровье людей», — отметил главный отраслевой аналитик ЦОЭ Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Напомним, что в прошлом году правительство выпустило дорожную карту по развитию потребления рыбной продукции в стране. План предусматривает работу по разным направлениям: от маркетинговых исследований до непосредственно мероприятий по продвижению рыбы и морепродуктов среди россиян.

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