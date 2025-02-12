Ритейл активно интересуется готовыми рыбными блюдами

Тренд на продукты, не требующие особых усилий в приготовлении, сохраняется даже несмотря на продовольственную инфляцию. При этом торговым сетям интересны блюда в готовом формате, обратил внимание генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий Бурков.

На рыбном рынке растет популярность рыбной продукции, не требующей особых усилий в приготовлении, — на эту тенденцию уже не раз указывали эксперты отрасли. Тренд сохранился даже несмотря на серьезную продовольственную инфляцию в прошлом году.

Торговые сети по-прежнему активно интересуются новинками, рассказал генеральный директор «Шифудо» Анатолий Бурков. Компания занимается производством и поставками рыбной продукции как для федеральных, так и для региональных продуктовых операторов.

«Причем новинки интересуют именно в готовом формате — даже не полуфабрикаты», — отметил собеседник Fishnews.

Рост спроса на готовую продукцию характерен не только для рыбной полки, обрисовал ситуацию эксперт. Статистика, которая публикуется в СМИ, показывает, что средний чек в заведениях быстрого питания уже сравнялся со средним чеком в магазине, а то и обогнал его. «То есть люди все больше и больше потребляют готовую еду», — подчеркнул Анатолий Бурков. Эти тенденции наблюдаются не только на российском рынке.

«Шифудо» сейчас развивает поставки в сети продукции ready-to-eat из рыбы и морепродуктов, причем в замороженном виде: татаки из разных рыб, фаршированный кальмар и т.д. Именно такой формат — это возможность обеспечить качество и длительную сохранность продуктов для потребителей, прокомментировал Анатолий Бурков.

Напомним, для того чтобы рассказать, чем сегодня живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews в прошлом году запустил специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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