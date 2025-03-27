Рыбаков известили о возможностях добычи медуз

В подзоне Приморье Японского моря установлен на нынешний год возможный вылов медуз. Этот объект включили в список видов водных биоресурсов, в отношении которых структурами Росрыболовства будут заключаться договоры пользования.

Росрыболовство обновило информацию о видах водных биоресурсах, объемах и районах их добычи для заключения договоров пользования на 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили медуз в подзоне Приморье Японского моря. Их возможный вылов составляет 4 999,85 тонны.

Напомним, что объявление, которое ежегодно размещает Росрыболовство, предусматривает виды водных биоресурсов, объемы и районы их добычи, в отношении которых теруправления ведомства заключают договоры пользования. Речь идет о рыбе и морепродуктах, общий допустимый улов которых не устанавливается.

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