Рыбаков известили о возможностях добычи медуз
В подзоне Приморье Японского моря установлен на нынешний год возможный вылов медуз. Этот объект включили в список видов водных биоресурсов, в отношении которых структурами Росрыболовства будут заключаться договоры пользования.
Росрыболовство обновило информацию о видах водных биоресурсах, объемах и районах их добычи для заключения договоров пользования на 2025 г.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили медуз в подзоне Приморье Японского моря. Их возможный вылов составляет 4 999,85 тонны.
Напомним, что объявление, которое ежегодно размещает Росрыболовство, предусматривает виды водных биоресурсов, объемы и районы их добычи, в отношении которых теруправления ведомства заключают договоры пользования. Речь идет о рыбе и морепродуктах, общий допустимый улов которых не устанавливается.
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