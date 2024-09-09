АзНИИРХ изобрел новую технологию сушки медуз

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали и запатентовали новый способ сушки медуз. Он облегчает производственный процесс и увеличивает пищевую ценность готового продукта.

Филиал получил патент на изобретение «Способ производства сушеной медузы». Разработчики проекта — сотрудники сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела «Керченский».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, из-за обильного выделения слизи и тканевой жидкости во время сушки медуза прилипает к сушильному полотну. Также при использовании конвективных сушилок в два раза снижается общее количество белковых и углеводных компонентов в готовом продукте.

Согласно патенту, медузу перед сушкой следует обработать водным раствором натуральных дубильных веществ, экстрагированных из сушеного растительного сырья, чтобы укрепить текстуру и исключить прилипание. Затем для сохранения белковых веществ нужно сушить продукт в естественных условиях атмосферным циркулирующим воздухом.

Такой способ позволяет увеличить содержание белка с 0,6-0,8% в свежей медузе до 28-36% в сушеном продукте, заявили в филиале.

Этот метод сушки прост для промышленного применения, считают ученые. Специалисты отметили, что вылов медуз имеет сезонный характер и может продолжаться около трех месяцев, а риски при освоении предложенного способа переработки минимальны, поскольку он не требует специального сушильного оборудования.

Напомним, это не первые разработки АзНИИРХ в сфере «медузовой кулинарии».

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