Логисты договорились совместно развивать рыбные перевозки

Владивостокский морской рыбный порт подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Рефагротранс». Стороны планируют улучшить качество перевозки термочувствительных грузов, в том числе рыбы и морепродуктов.

Документ подписали на международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia 2025 в Москве.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта, меморандум предусматривает укрепление партнерских отношений, развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере организации хранения и перевозок скоропортящихся и термочувствительных грузов.

Стороны договорились совместно развивать международные и внутрироссийские рефрижераторные перевозки.

Кроме того, Владморрыбпорт и «Рефагротранс» планируют организовать совместный сервис по общедоступным перевозкам рефрижераторных контейнеров в составе ускоренных контейнерных поездов.

Также две компании собираются содействовать развитию новых маршрутов и рынка своих услуг по перевозке и хранению скоропортящихся и термочувствительных грузов.

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