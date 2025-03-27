Минсельхоз соберет информацию о племенных животных в новой системе

Минсельхоз разработал первую очередь Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов в животноводстве. Законом ее ведение предусмотрено с 1 марта 2026 г.

Министерство сельского хозяйства рассказало о ходе работы над федеральной системой племенных ресурсов.

В рамках первой очереди подготовлена модель системы, предусматривающая возможность регистрации в ней племенных животных трех видов.

Сейчас завершается этап обучения работы с системой в четырех «пилотных» субъектах Федерации. Со второго полугодия в системе смогут работать все регионы, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза России.

Вторая очередь создания ФГИАС ПР запланирована на 2025-2026 гг. По ее итогам предполагается обеспечить возможность регистрации 13 видов племенных животных, разведением которых занимаются в 89 субъектах страны. С 1 марта 2026 г. регистрация племенного поголовья в системе станет обязательной.

«Создание и эксплуатация ФГИАС ПР позволит регистрировать племенных животных и стада, вести учет племенных хозяйств, отслеживать выдачу заключений на импорт племенной продукции, а также анализировать и обрабатывать все полученные данные. Также это будет способствовать снижению нагрузки на бизнес по предоставлению отчетности - через систему можно получать госуслуги в электронной форме», - заявили в ведомстве.

Напомним, что закон о федеральной системе в сфере племенного животноводства был принят в 2023 г. Информацию о племенных животных и стадах хозяйства должны будут предоставлять во ФГИАС ПР в обязательном порядке. Исключение — когда животные и стада не используются для воспроизводства определенной породы.

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