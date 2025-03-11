Создание питомников для аквакультуры будут поддерживать в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства

Правительство выпустило постановление, регламентирующее субсидии на создание и развитие питомников для получения посадочного материала лососевых видов рыб. Таким образом государство рассчитывает поддержать выращивание семги и форели.

Правительство распространило механизм субсидирования на создание мощностей по выращиванию посадочного материала для аквакультуры постановлением от 7 марта 2025 г. № 292.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие изменения внесены в приложение № 17 к госпрограмме развития сельского хозяйстве. Поддержка предполагается в рамках софинансирования расходов регионов.

Субсидироваться будет создание или модернизация питомников по выращиванию посадочного материала лососевых видов рыб. Таким образом предполагается поддержать получение и выращивание оплодтоворенной и развивающейся икры, личинок, молоди лососевых - атлантического лосося (семги) и форели.

Речь идет о производстве посадочного материала как для товарной аквакультуры, так и для выпусков в целях сохранения водных биоресурсов. Компенсироваться будет 25% фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса.

Предоставление субсидий на поддержку производства посадочного материала для аквакультуры предусматривается в 2025-2030 гг. Как ранее сообщили в пресс-службе правительства, питомники должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 г.

Напомним, что о планах поддержать производство посадочного материала для аквакультуры власти заявили в прошлом году, причем тогда говорилось не только о лососевых видах рыб, но и о ценных морепродуктах.

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