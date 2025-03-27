Эдуард Климов: Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Ресурсы медиахолдинга «Фишньюс» нацелены на то, чтобы люди оперативно получали информацию для работы и анализа по самым разным вопросам рыбной промышленности, рассказал основатель группы специализированных СМИ Эдуард Климов.

В составе медиахолдинга «Фишньюс» сегодня журнал Fishnews, газета «Fishnews Дайджест», интернет-портал Fishnews и коммуникационная площадка Fishnews Online.

«В следующем году медиахолдингу исполняется 20 лет. Юридическое лицо было образовано в декабре 2005 года, но сама работа в публичном пространстве началась с апреля 2006 года. В целом у нас следующий год богат на юбилеи: 20 лет сайту, 20 лет журналу и 15 лет газете», — отметил создатель «Фишньюс».

Тематика, которой занимается медиахолдинг, не ограничивается только рыболовством - она гораздо шире, и это продиктовано изменениями самой отрасли.

«Когда мы начинали в 2005 году, рыбохозяйственного комплекса в нынешнем виде не было. Существовала добыча рыбы и морепродуктов, она долго структурировалась. И основное внимание государства было направлено как раз на то, чтобы нарастить уловы, обеспечить эффективное освоение ресурсной базы, — прокомментировал Эдуард Климов. — Однако всё меняется. Сейчас уже выстроена современная рыбная индустрия, отвечающая высоким мировым стандартам».

Громадный скачок произошел в рыбопереработке, в этой сфере действуют серьезные игроки, обратил внимание глава медиахолдинга.

«Также рыбодобытчики и рыбопереработчики не могут работать без логистики, холодильной инфраструктуры, трейдеров, торговых сетей. Плюс очень серьезное влияние на отрасль оказывают банки. Все эти участники рынка представлены на наших площадках», — отметил Эдуард Климов.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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