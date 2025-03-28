Спизуле, треске и морскому окуню ищут покупателей

Росрыболовство выставило на аукцион доли квот разных объектов промысла в Западном, Дальневосточном бассейнах и районах действия международных договоров.

На Дальнем Востоке покупателям предлагается доля квоты спизулы в подзоне Приморье. В Балтийском море (26 подрайон) — две доли квоты трески. Также на аукцион выставлена доля квоты трески в подрайоне 3M района регулирования Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО) и доля квоты морского окуня в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК).

Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок на участие в торгах завершится 18 апреля. А сами торги запланированы на 22 апреля. По новым правилам, они организуются в электронном формате.

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