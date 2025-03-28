Аборигены Чукотки получили китовые квоты

Для общин коренных малочисленных народов Чукотки распределили квоты на добычу серых и гренландских китов. КМНС региона могут добыть в этом году 134 животных.

В сентябре в Лиме Международная китобойная комиссия продлила квоты на следующий шестилетний период. Объемы добычи для РФ остались прежними: до 135 серых и пяти гренландских китов ежегодно. Напомним, Чукотка является единственным российским регионом, в котором разрешен аборигенный промысел китов.

Лимиты распределили на заседании Чукотского рыбохозяйственного совета. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, общины региона в этом году смогут добыть 132 серых и двух гренландских китов. Дополнительно зарезервировано по три особи каждого вида.

Наибольшие квоты получил Чукотский муниципальный район — 103 животных. Из них община «Лаврентия» сможет добыть двух серых китов, а «Лорино» и «Дауркин» — по 50 серых китов. Кроме того, «Лорино» также получила квоту на одного гренландского кита.

Провиденский муниципальный округ получил квоту в 28 китов. Община «Сиреники» сможет освоить одного гренландского и пять серых китов, а «Янраккынот» и «Энмелен» — по пять серых китов каждая. Общине «Чаплино» выделено 10 серых китов, а «Нунлигран» — два.

Общине «Анкальыт» муниципального округа Эгвекинот разрешено добыть трех серых китов.

Приступить к промыслу морские охотники смогут только после получения разрешений от Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным правительства округа, в прошлом году общины Чукотки добыли 129 серых китов, не превысив установленных лимитов.

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