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Серый кит

Ученые разных регионов объединятся в исследовании серых китов

Пятистороннее соглашение о сотрудничестве заключили организации, занимающиеся изучением серых китов чукотско-калифорнийской популяции. Десятилетние работы станут основой для более точной оценки численности и состояния «краснокнижных» животных.

Киты этой популяции мигрируют от Калифорнийского полуострова к берегам Камчатки и Чукотки.

В проекте примут участие представители трех ООПТ: расположенных на Чукотке «Остров Врангеля» и национального парка «Берингия», а также Кроноцкого заповедника в Камчатском крае. Работа будет вестись совместно с Чукотским арктическим научным центром и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Специалисты рассчитывают объединить усилия в обмене научными сведениями, которые получают в ходе фотоидентификации серых китов, сообщили Fishnews в пресс-службе «Берингии». Эти данные ценны еще и тем, что остаются актуальными в течение десятилетий, поскольку киты живут достаточно долго — в среднем от 40 до 60 лет, обратили внимание эксперты. На Сахалине, к примеру, описаны случаи возврата животных в прежние места нагула спустя 20 лет.

По оценке участников проекта, проблема координации при изучении серых китов в разных регионах ощущалась в течение многих лет.

«Серых китов изучают не только на Чукотке, но и на Камчатке и на Сахалине. Но все эти группы фактически работают отдельно друг от друга. Мы решили попробовать объединить полученные ранее данные и сравнить китов из разных районов. Положительные примеры подобного взаимодействия имеются за рубежом», — рассказала начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма заповедника «Остров Врангеля» Татьяна Придорожная.

Некоторый опыт по изучению миграции китов у российских специалистов уже накоплен. Как отметила начальник отдела по научной работе заповедника «Остров Врангеля» Ульяна Бабий, не так давно ученые сравнили сахалинских серых китов с камчатскими и обнаружили, что большая часть этой группы иногда задерживается на Камчатке — отдыхает на пути миграции либо может кормиться там весь сезон. Данные же фотоидентификации камчатских и чукотских китов пока не сопоставляли, однако вероятность того, что морские млекопитающие с Чукотки проходят через Камчатку, существует.

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника Евгении Волковой, которая занимается исследованиями серых китов Камчатки, детальные исследования морских гигантов в северной части Кроноцкого залива были возобновлены в 2022 г.

«Одно из основных направлений нашей работы — фотоидентификация, ведь фотографируя китов, можно очень многое узнать о них. С помощью снимков мы получаем ответы на вопросы о том, как долго задерживаются разные особи в нашей нагульной акватории, возвращаются ли они из года в год, как часто рождают детенышей, как меняется их упитанность в течение сезона. Сравнивая же каталоги из разных районов, можно проследить пути миграции этих удивительных животных. Поэтому я очень рада, что исследователи из разных регионов объединяются и готовы делиться своими данными. Например, раньше ученые даже не думали, что серые киты могут от Сахалина и Камчатки уйти в Калифорнию и Мексику! А теперь это установленный факт. Может быть, сравнивая серых китов, встреченных на Камчатке и Чукотке, мы совершим новые научные открытия», — подчеркнула Евгения Волкова.

Приступая к совместной работе, ученые осознают и возможные сложности.

«На Чукотке эффективность методов фотоидентификации ниже по сравнению с Мексикой, где киты менее настороженны и лучше поддаются наблюдению. Киты на Чукотке, в отличие от Мексики, боятся приближения лодок. Несмотря на эти трудности, надежды на успешный результат остаются. Соглашение дает шанс исследовать многослойные аспекты экологии серых китов, что невозможно было бы сделать в рамках отдельных проектов. Объединение усилий различных исследовательских учреждений закладывает основу для того, чтобы будущие исследования были и междисциплинарными, и международными», — прокомментировал директор Чукотского арктического научного центра, кандидат биологических наук Денис Литовка.

Актуальность совместной работы российских ученых обоснована также и тем, что в течение последних нескольких лет у Калифорнийского полуострова (откуда киты приходят на Чукотку) отмечалась высокая смертность серых китов. Зарубежные ученые связывали это в том числе с потеплением климата и изменениями в питании морских млекопитающих.

«Мы следим за этими сообщениями и ситуацией. Все это заставляет нас, сотрудников особо охраняемых природных территорий, еще больше внимания уделять изучению и стратегиям охраны серых китов», — подчеркнула Татьяна Придорожная.

Взаимодействие участников проекта начнется уже в этом году.

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