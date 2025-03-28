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В Китае планируют развивать рыбное потребление

Поднебесная собирается есть больше рыбы

Китай рассчитывает нарастить потребление рыбы к 2030 г. более чем на 25%. План развития продовольствия и питания страны изучили аналитики Рыбного союза.

Подушевое потребление рыбы и морепродуктов к следующему десятилетию Китай предполагает увеличить с 22,9 кг (по данным ФАО) до 29 кг.

Для этого предлагается включать больше морепродуктов в меню школьников, продвигать морепродукты как часть здорового рациона для профилактики хронических заболеваний, подчеркивать важность сохранения традиционной китайской культуры, в том числе − потребление морепродуктов, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Отмечен и технический аспект. В Китае планируется развивать технологии для повышения качества обработки морепродуктов, разрабатывать инновационные продукты (ферментированную продукцию, пищевые добавки) и специальные решения для беременных женщин, детей, пожилых людей и тех, кто работает в экстремальных условиях.

Поднебесная намерена продолжать развитие аквакультуры. Планируется ускорить селекцию новых видов морепродуктов, а также внедрение технологий обработки и хранения. Согласно данным китайской статистики, по итогам 2024 г. объем производства аквакультуры в стране вырос на 5% к 2023 г. и достиг 60,8 млн тонн.

В сфере промысла упор делается на устойчивое развитие прибрежного рыболовства и осторожное расширение добычи в отдаленных морских районах. Как показывают данные китайской статистики, в 2024 г. китайский вылов рыбы и морепродуктов составил около 13,3 млн тонн, них 2,4 млн тонн − в отдаленных районах Мирового океана.

«Если темпы увеличения производства аквакультуры замедлятся, то повышение уровня потребления рыбы и морепродуктов в Китае может потребовать расширения импортных поставок. С учетом ограниченных возможностей для увеличения вылова, необходимости сохранения устойчивого состояния запасов водных биоресурсов в Мировом океане, повышения благосостояния населения Китая могут сложиться благоприятные условия для развития российского экспорта рыбы и морепродуктов в Поднебесную», — отмечает аналитический центр Рыбного союза.

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