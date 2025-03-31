Готовую рыбопродукцию из Свердловской области стали активнее отправлять в ОАЭ

Поставки готовой рыбной продукции из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты выросли по сравнению с объемами прошлого года почти в три раза — такие данные приводит Россельхознадзор.

С начала января по 27 марта Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало при отправке из Свердловской области в ОАЭ около 2 тонн готовой рыбопродукции. Объем экспорта в 2,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года: в 2024 г. экспорт рыбы составил 708 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукция выпущена предприятием, осуществляющим в Екатеринбурге деятельность по производству соленой, копченой, вяленой рыбы и рыбного филе, а также паштета из рыбы.

«При экспортной поставке соблюдены все необходимые ветеринарно-санитарные требования страны-импортера, на груз оформлены соответствующие ветеринарные сопроводительные документы», — отметили в ведомстве.

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