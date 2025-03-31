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В качестве одного из ускоривших инфляцию факторов в отчете Банка России названо снижение вылова рыбы.

Инфляция и рыба: ЦБ назвал снижение улова среди факторов для разгона инфляции

Центробанк представил в Госдуму отчет за 2024 г. Регулятор привел в том числе факторы, ускорявшие инфляцию.

Инфляция в 2024 году сложилась выше ожиданий ЦБ. В первом квартале прошлого года текущий рост цен замедлился с высоких значений предыдущей осени, реагируя на повышение ключевой ставки во второй половине 2023 г. Однако со второго квартала 2024 г. дезинфляция остановилась, а затем темпы роста цен ускорились, в том числе по устойчивым показателям. По итогам 2024 г. инфляция составила 9,5%, говорится в годовом отчете Банка России.

В ЦБ отметили, что сохранение отклонения инфляции от цели Банка России в 2024 г. было связано, во-первых, с большей инерцией инфляционных ожиданий, во-вторых, с дополнительным ростом бюджетных расходов, в-третьих, с ростом кредита, поддержанного послаблениями в банковском регулировании с 2022 г. Высокую кредитную активность также связывают с тем, что заемщики рассчитывали на скорое снижение ключевой ставки независимо от динамики инфляции, а также со значительным объемом льготного кредитования, нечувствительного к ключевой ставке, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме того, быстро увеличивался рублевый спрос на импортную продукцию.

«Вместе с влиянием санкций (проблемы с переводами экспортных платежей, дополнительный спрос на валюту) рост спроса на импорт привел к ослаблению рубля, указал регулятор. «Это стало еще одним фактором, который проявлялся в ускорении роста цен как напрямую, так и через инфляционные ожидания населения и бизнеса», — говорится в отчете.

Также ЦБ отметил, что течение года действовали разовые факторы, ускорившие инфляцию.

В качестве таковых в отчете Банка России названы неблагоприятные для урожая погодные условия, повышенная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и рост утилизационного сбора, а также снижение вылова рыбы.

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