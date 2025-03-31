На Дону расследуют дело о «краснокнижной» рыбалке

В Ростовской области полицейские пресекли вылов стерляди тремя местными жителями. По предварительной оценке, причиненный ущерб превысил 220 тыс. рублей.

Нелегальный промысел фигуранты вели на реке Дон в Аксайском районе. Мужчины ловили рыбу запрещенным способом — багрением, используя тройные крючки.

Правоохранители изъяли у нарушителей лодки, орудия лова и 16 стерлядей, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов с применением плавсредства и запрещенных орудий лова). С фигурантов взяли обязательства о явке.

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