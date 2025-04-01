Рыбакам Ямала расширят возможности по заморозке уловов

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделило средства на ремонт и модернизацию двух несамоходных рыбоперерабатывающих судов, которые находятся в пользовании у добывающего предприятия.

Власти ЯНАО запланировали ремонт и модернизацию двух НРС, принадлежащих Тазовскому району и находящихся в пользовании у компании «Тазагрорыбпром».

Запланирована закупка и установка скороморозильных аппаратов. Ожидается, что после завершения модернизации суда уже в этом году смогут обеспечить заморозку более 600 тонн сырья, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента АПК.

«В последний раз существенный ремонт этих судов производился более десяти лет назад. Полученные средства позволят повысить эффективность использования флота, увеличить сохранность рыбы. Также ведется работа по ремонту теплоходов и маломерных судов», — рассказал заместитель директора предприятия Андрей Дуленцов.

«Модернизация флота — часть системной работы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Так, за последние годы были отремонтированы 33 единицы рыбопромыслового флота, приобретено четыре новых судна для предприятий Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Тазовского районов. Работа будет продолжена», — отметил директор департамента Андрей Рубашин.

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