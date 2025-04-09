Госпрограммы в сфере АПК хотят дополнить разделами по кадрам

Минсельхоз представил проект изменений в несколько государственных программ в области агропромышленного комплекса. В документы стратегического планирования предлагается добавить разделы по кадровой потребности. В том числе дополнения предусмотрены для «рыбной» госпрограммы.

Проект постановления о внесении изменений в госпрограммы в сфере АПК размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается дополнить разделами, посвященными кадровой потребности, четыре программы: развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия; развития рыбохозяйственного комплекса; эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации; комплексного развития сельских территорий.

Так, разработчики изменений обращают внимание на цель по наращиванию среднегодовой численности занятых в рыболовстве и рыбоводстве к 2030 г. до 160 тыс. человек. Сейчас, как отмечено в проекте, задействовано около 130 тыс. человек.

Наиболее востребованы будут квалифицированные кадры и рабочие среднего звена. При этом ‎с каждым годом рыбная отрасль, как и АПК ‎в целом, становится все более технологичной — это также будет влиять на кадровый спрос, делают акцент авторы дополнений госпрограммы.

Повышать уровень трудоустройства выпускников в отрасли планируется с помощью выстраиваемой системы подготовки кадров, начиная со школ. Среди возможных инструментов — создание агротехнологических классов, профориентация, развитие системы целевого обучения, вовлечение в кадровую подготовку работодателей.

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