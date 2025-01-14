Для притока кадров в АПК решили использовать новые средства

Правительство предусмотрело набор направлений господдержки для обеспечения предприятий АПК кадрами. В периметр субсидирования включили в том числе и подготовку трудовых ресурсов рыбной отрасли.

Правила предоставления субсидий, направленных на кадровое обеспечение предприятий АПК, предусмотрели постановлением от 25 декабря 2024 г. № 1893 — в качестве приложения № 22 к госпрограмме развития сельского хозяйства.

Предполагается, что средства будут предоставляться из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов на мероприятия, призванные помочь кадровому обеспечению предприятий агропрома. Такая работа предусматривается в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается поддержка региональных программ по следующим направлениям:

- частичная компенсация предприятиям затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами образовательных организаций Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, а также студентами сельхознаправлений неаграрных образовательных организаций;

- возмещение части затрат на оплату труда и проживания студентов, привлеченных на практику;

- содействие привлечению специалистов для реализации проектов по развитию АПК;

- содействие организации агроклассов;

- частичная компенсация затрат предприятиям на приобретение жилья для специалистов агровузов (а к ним отнесены и вузы системы Росрыболовства) и профильных научных организаций;

- возмещение части затрат хозяйствующих субъектов на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение объектов среднего профобразования; а также на капитальный ремонт и оснащение школ с агроклассами.

Постановление правительства вступило в силу с 1 января 2025 г.

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