Ветеранам СВО предусмотрели поддержку для создания рыбоводных хозяйств

Минсельхоз утвердил перечень затрат, которые допускается финансово обеспечивать за счет гранта «Агромотиватор». Его могут получить ветераны и уволенные в запас участники специальной военной операции на развитие бизнеса в сельском хозяйстве.

«Агромотиватор» был прописан в Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия постановлением правительства от 25 декабря 2024 г. № 1893. Поправки действуют с 1 января.

Размер гранта для ветеранов, а также участников спецоперации, уволенных в запас, на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составляет до 7 млн рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям — до 5 млн рублей. Отбором грантополучателей должны заниматься региональные комиссии.

Приказом Минсельхоза от 4 марта 2025 г. № 120 утвержден перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет «Агромотиватора».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке есть и «Приобретение рыбопосадочного материала».

Также средства гранта можно направлять на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий; приобретение, строительство, ремонт, модернизацию, переустройство таких зданий и помещений; подключение к электро-, водо-, газо и теплосетям; покупку деревянной тары, упаковочных изделий, транспорта, мебели для торговли; ряд других направлений.

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