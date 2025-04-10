Сахалин установил даты любительского лова симы

В Сахалинской области определили сроки начала и запрета организации любительского рыболовства симы. Впервые за много лет рыбалка «вишневого лосося» разрешается на юго-западном побережье Сахалина, отметили в профильном министерстве региона.

Сроки установила областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Западно-Сахалинская подзона

Согласно протоколу заседания, на юго-западном Сахалине на участке от мыса Погиби до мыса Крильон любительская рыбалка симы открывается 1 мая и завершается 10 июня.

Восточно-Сахалинская подзона

В заливе Анива (от мыса Анива до мыса Крильон) срок организации рыбалки на «вишневого лосося» — с 15 мая по 15 июня.

На юго-востоке (от мыса Соймонова до мыса Анива) — с 25 мая по 25 июня.

В заливе Терпения (от мыса Соймонова до мыса Терпения) — с 5 июня по 5 июля. Такой же срок комиссия определила для северо-востока (акватория от мыса Елизаветы до мыса Терпения).

Объемы

На побережье западного Сахалина, в том числе на юго-западе острова (в Западно-Сахалинской подзоне) в режиме любительской рыбалки можно будет освоить свыше 20,7 тонны симы. В Восточно-Сахалинской подзоне — более 50,2 тонны.

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