В Сахалинской области наметили перспективы по лососям

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области пока прогнозируется на уровне 61,9 тыс. тонн. Перспективы промысла рассмотрели на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

Заседание Сахалинского рыбохозяйственного совета провели зампред областного правительства Антон Зайцев и директор ВНИРО, доктор экономических наук Кирилл Колончин.

В этом году вылов горбуши ожидается на уровне 25,883 тыс. тонн, кеты — 34,122 тыс. тонн, нерки — 1,412 тыс. тонн, кижуча — 427 тонн, симы — 75 тонн, привели цифры во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На заседании рыбохозяйственного совета рассматривался проект стратегии организации промысла на предстоящий год.

В частности, рекомендовано ограничить рыболовство на юго-западном и юго-восточном побережьях острова Сахалин, а также в заливах Анива и Терпения. Кроме того наука предложила сместить сроки начала промысла на северо-западном побережье Сахалина с 15 июня на 1 июля, говорится в сообщении на сайте министерства по рыболовству Сахалинской области.

Итоговые решения будут направлены на согласование в федеральные структуры до конца февраля 2025 г., уточнили в региональном ведомстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей на 2025 г. на Дальнем Востоке составляет порядка 311 тыс. тонн.

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