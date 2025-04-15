«Я в Агро», «Школа фермера» и не только: Россельхозбанк помогает обеспечивать экономику кадрами

Министерство сельского хозяйства предложило дополнить госпрограммы в сфере АПК разделами, посвященными потребности в трудовых ресурсах. Экосистема Россельхозбанка уже отвечает подходам к обеспечению сельского хозяйства и рыбной отрасли кадрами как к задаче национального значения, отмечает руководитель Приморского филиала РСХБ Елена Бакуменко.

Среднегодовую численность занятых в рыболовстве и рыбоводстве к 2030 г. предполагается нарастить до 160 тыс. человек. Соответствующий раздел предложено включить в государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса.

Систему подготовка кадров для отрасли в Минсельхозе считают необходимым выстраивать начиная со школьной ступени обучения. Здесь планируется задействовать возможности агроклассов, целевое обучение и включение в подготовку работодателей, профессиональную ориентацию.

Россельхозбанк также считает важнейшей задачей кадровое обеспечение отрасли. «Все ресурсы Россельхозбанка нацелены на развитие отечественного АПК и в том числе рыбной промышленности страны», — заявила Fishnews руководитель Приморского регионального филиала РСХБ Елена Бакуменко.

В цифровой экосистеме Своё действует онлайн-платформа «Я в Агро», нацеленная на развитие кадрового потенциала российского агропромышленного комплекса. Здесь собрана информация о возможности стажировок, обучающих курсах, а также о вакансиях. В том числе на передовых предприятиях рыбной отрасли.

Важная составляющая платформы — профессиональная ориентация. С помощью «Я в Агро» можно узнать о профессиях будущего в АПК, отраслевых учебных заведениях.

Елена Бакуменко напомнила также, что Россельхозбанк реализует стипендиальную программу, поддерживая талантливую молодежь. Развиваться в агропроме помогает и «Школа фермера»: всего в 2020-2024 гг. в России прошло 10 волн обучения, в проекте участвовали 83 региона. Выпускниками «Школы фермера» стали более 7900 человек по 47 специализациям.

АО «Россельхозбанк»

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