Китайские ученые побывали на мероприятиях ВНИРО

Делегация из Китая приняла участие в третьей международной научно-практической конференции «Рыбохозяйственная наука в XXI веке: ключевые направления развития» и пятой Школе молодых ученых и специалистов ВНИРО.

Представители КНР — 14 человек — поучаствовали в мероприятиях по приглашению директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилла Колончина.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, ведущие специалисты Академии рыбного хозяйства Китая, Института океанологии Китайской академии наук и Чжецзянского океанического университета выступили с докладами по актуальным вопросам развития отрасли.

Китайскую делегацию познакомили с работой Центрального института ВНИРО, его историей, деятельностью лабораторного комплекса. Также гости посетили Филиал по пресноводному рыбному хозяйству (ВНИИПРХ).

По итогам конференции будет выпущен сборник докладов на русском и китайском языках.

Напомним, что ученые России и Китая активизировали сотрудничество в рыбной промышленности. Так, весной прошлого года делегация ВНИРО совершила самый масштабный визит в КНР за всю современную историю института.

А в октябре на площадке Хабаровского филиала ВНИРО организовали первую российско-китайскую научно-практическую конференцию, посвященную водным биоресурсам и аквакультуре бассейна реки Амур.

Вопросы научного взаимодействия поднимаются и на сессиях Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. А Центр российско-китайского сотрудничества ВНИРО публикует дайджесты новостей рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки КНР.

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