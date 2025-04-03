Россия и Китай все теснее сотрудничают в исследовании и сохранении рыбы

В КНР состоялась 33-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны отметили высокую эффективность управления промыслом в пограничных водах Амура и Уссури.

Сессия проходила с 17 по 21 марта в городе Куньмин. Делегации возглавляли заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству РФ Василий Соколов и заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Лю Синьжун.

Российская и китайская стороны высоко оценили эффективность управления промыслом и работу по сохранению рыбных запасов в пограничных водах Амура и Уссури, а также сотрудничество в вопросах воспроизводства осетровых и лососевых.

Ученые двух стран подвели итоги сотрудничества в 2024 г., отметив высокий уровень и новые направления взаимодействия, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На сессии обсудили участие в различных мероприятиях, в том числе в третьей международной научно-практической конференции «Рыбохозяйственная наука в XXI веке: ключевые направления развития» и пятой Школе молодых ученых и специалистов ВНИРО, которые пройдут в апреле в Москве. А также в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые состоятся в октябре в Санкт-Петербурге.

Китайская сторона выразила готовность пригласить российских специалистов и ученых поучаствовать в специализированных симпозиумах или форумах, которые планируется провести в Китае, а также посетить предприятия аквакультуры КНР.

Делегации утвердили план сотрудничества на текущий год и договорились провести очередное заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури в ноябре 2025 г. в Харбине. Планируется обменяться данными по вылову осетровых рыб и осенней кеты уссурийской и верхнеамурской популяций. Кроме того, специалисты собираются поделиться информацией по результатам исследований ресурсов осетровых в пограничных водах Амура на территории КНР и России, а также сведениями о выпуске молоди с китайских и российских рыбоводных заводов.

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