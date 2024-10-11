Рыбохозяйственная наука России и КНР встретилась на конференции в Хабаровске

Первую российско-китайскую научно-практическую конференцию, посвященную водным биоресурсам и аквакультуре бассейна реки Амур, организовали на площадке Хабаровского филиала ВНИРО.

Российская и китайская рыбохозяйственная наука продолжают развивать сотрудничество. В Хабаровске была организована первая российско-китайская научно-практическая конференция «Водные биоресурсы и аквакультура бассейна реки Амур». Приветственное слово участникам направил директор государственного научного центра РФ ВНИРО Кирилл Колончин. С китайской стороны участников конференции приветствовал директор Хэйлунцзянского НИИ речного рыбного хозяйства Чжен Сяньху.

Российские и китайские ученые представили доклады по наиболее актуальным направлениям рыбохозяйственных исследований, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Российские специалисты рассказали об изучении ресурсной базы рыбного хозяйства бассейна Амура, выработке стратегий их рациональной эксплуатации, а также об эффективности искусственного воспроизводства.

Китайские представители выступили с докладами о разработках в области аквакультуры, биотехники выращивания осетровых видов рыб, стратегии развития индустрии радужной форели, а также технологий производства комбикормов.

«Участники конференции высоко оценили уровень развития рыбохозяйственных исследований в России и аквакультуры в Китае. По итогам конференции предложено проводить подобные мероприятия на регулярной основе», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что весной этого года состоялся самый масштабный за всю современную историю института визит делегации ВНИРО в Китай. Одна из сфер общего внимания российских и китайских специалистов — аквакультура.

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