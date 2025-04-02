Российскую рыбу собираются еще масштабнее представить в Циндао

Одна из крупнейших азиатских выставок рыбной индустрии — China Fisheries and Seafood Expo в Циндао — в этом году пройдет 29-31 октября. Планируется, что площадь российского павильона по сравнению с прошлым годом увеличится и превысит 1,5 тыс. кв. м.

С 2017 г. официальным оператором российского национального павильона на выставке выступает группа компаний Expo Solutions Group. В рамках подготовки к мероприятию в ESG разработали фирменный стиль проекта. Также планируется подробнее рассказать о кулинарных предпочтениях потребителей в Китае и других странах Азии, сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

В ESG напомнили, что Китай опубликовал план развития продовольствия и питания, который предусматривает увеличение потребления рыбной продукции в стране до 29 кг к 2030 г. Это может открыть новые возможности для российских экспортеров, но не стоит забывать и о конкуренции. Так, в декабре КНР официально разрешила импорт живых крабов из Норвегии.

China Fisheries & Seafood Expo не ограничивается китайской аудиторией, а привлекает профессионалов отрасли и рыбный бизнес со всего АТР. В прошлом году выставку посетило свыше 42 тыс. человек из 136 стран. Среди гостей — представители Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда. Эти государства представляют интерес для организации поставок тихоокеанских лососей, сардин, кильки, трески, минтая, крабов и другой продукции российского промысла.

«Россия никогда не покидала глобальный рынок рыбной продукции. С учетом объемов вылова и роли нашей страны в мировом рыболовстве, это просто невозможно. Но за это время мы вместе нашли новые точки притяжения на Ближнем Востоке, в Африке и, в особенности, в Азии, которые продолжим развивать. Мы будем рады, если потепление в отношениях с отдельными партнерами поспособствует возвращению к привычным направлениям. Но то, чего мы уже добились, бросать нельзя, нужно продолжать бороться за каждый рынок», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

О том, как прошла выставка в Циндао в 2024 г., читайте в специальном материале на сайте Fishnews.

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