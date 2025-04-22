На Сахалине поймали скупщиков браконьерского гребешка

В Сахалинской области сотрудники ДПС остановили машину с двумя мешками незаконно добытого гребешка. По данным правоохранителей, стоимость изъятых моллюсков составила порядка 350 тыс. рублей

Автомобиль остановили на 18-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Холмск для проверки документов, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД. Машину вела женщина, также в салоне находился ее сожитель. Они занервничали при виде полицейских, поэтому госавтоинспекторы решили досмотреть авто.

В багажнике нашли два мешка с 511 морскими гребешками. По словам задержанных, они купили морепродукты у незнакомца на берегу залива Анива вблизи села Таранай, зная, что добыча гребешка в этом месте запрещена.

Часть товара фигуранты планировали перепродать, часть — употребить самим.

Женщине и мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 175 УК РФ (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, группой лиц по предварительному сговору). С фигурантов взяли обязательства о явке.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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