Полицейские Кубани изъяли большие партии браконьерской рыбы

В Краснодарском крае сотрудники полиции обнаружили на складах и в производственных цехах более 37 тонн различной немаркированной рыбной продукции. Ее стоимость оценивается в 10 млн рублей.

Обыски на территории Кореновского, Приморско-Ахтарского и Ейского районов провели сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Мероприятия осуществлялись в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Брюховецкого района по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к противоправной деятельности. Изъятая продукция помещена на хранение.

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