ФАС предлагает развивать биржевую торговлю рыбой через обязательные объемы продаж

Ускорить переход к биржевой торговле продукцией из водных биоресурсов позволит установление минимальных объемов обязательной продажи, считают в Федеральной антимонопольной службе.

Идея «рыбы на биржу» вошла в итоговый доклад к заседанию коллегии ФАС. В ведомстве ссылаются на то, что биржевой механизм поможет сокращать товаропроводящую цепочку.

В докладе говорится, что в соответствии с дорожной картой по повышению потребления рыбной продукции антимонопольная служба проанализировала структуру цены на рыбопродукцию «от рыбака до прилавка» и выяснило, что наибольший вклад здесь вносят «посредники между рыбодобытчиками и торговой сетью», сообщает корреспондент Fishnews.

«Также дополнительной надбавкой в цене реализации рыбной продукции служит надбавка торговой сети, которая не ограничена, и в некоторых торговых сетях в отдельные периоды может превышать 50%. Таким образом, цена на продукцию в процессе ее движения от рыбодобытчика до торговой сети может вырастать от 2 до 3,5 раз», — отметили в ФАС.

Ускорить переход к биржевой торговле водными биоресурсами, по мнению ведомства, возможно путем установления минимальных объемов биржевых продаж отдельных видов продукции из водных биоресурсов и одновременно установления обязанности торговых сетей приобретать минимальный объем такой продукции, установления обязанности по предоставлению информации о внебиржевых договорах в отношении рыбной продукции на биржу.

Напомним, что предложения установить обязательные объемы продаж рыбопродукции на организованных торгах звучат уже более 10 лет. В рыбохозяйственных союзах и ассоциациях выступают против использования административных рычагов в этой сфере. Отмечается, что преимущества перехода на такой формат реализации для бизнеса и потребителя до сих пор не ясны, а биржа только станет дополнительным посредником в товаропроводящей цепи.

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