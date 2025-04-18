Рыбопромышленники Хабаровского края видят в обязательной «рыбной бирже» риски для отрасли

Обязательная продажа продукции на «рыбной бирже» только создаст еще одного посредника и нарушит сложившуюся на рынке систему, но ничего не даст взамен, считают в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Ранее стало известно о законопроекте, который предусматривает обязательную продажу до 25% продукции на организованных торгах, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на общем собрании объединения. Установить нормативы по продаже рыбной продукции на бирже недавно публично предложила и Федеральная антимонопольная служба, сообщает корреспондент Fishnews.

Вообще идея обязательных «рыбных бирж» звучит уже около 15 лет. Однако участники отрасли пока так и не получили ответ на вопрос, какие плюсы будут от введения таких обязательств — при очевидном росте нагрузки на поставщиков рыбы. «Мы выступаем категорически против», — подчеркнул руководитель АПРОХК.

На рынке годами выстраивалась система реализации и закупки рыбной продукции, обратили внимание в краевом объединении. «Это всё взаимосвязи — для чего их рушить, я не понимаю», — заявил президент ассоциации.

В организации считают, что введение обязательных «рыбных бирж» только приведет к появлению еще одного посредника.

«Мы уже отреагировали: и ВАРПЭ, и Рыбный союз, и Координационный совет [Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока]», — сообщил Сергей Рябченко.

Читайте также: Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews