Золотой Рог обследуют за счет федерального бюджета

Во Владивостоке в ближайшие месяцы запланированы научные изыскания для разработки комплексного плана по оздоровлению бухты Золотой Рог. Исследователям предстоит выявить затонувшие плавсредства и другие объекты негативного воздействия, а также провести анализ проб воды и донных отложений.

Заказчиком выступает ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки». Максимальная цена контракта составляет 28,3 млн рублей, время проведения исследований — до 18 июля 2025 г.

Подрядчику предстоит обследовать дно бухты Золотой Рог на площади 4,44 кв. км, в том числе с использованием подводных беспилотных аппаратов (при наличии), выявить и определить характеристики объектов накопленного экологического ущерба, оценить уровень загрязнения донных отложений и водных масс. Также необходимо будет установить источники негативного воздействия на акваторию и взять пробы воды и донных отложений. По результатам — подготовить отчет, включающий карту выявленных объектов.

Работы планируется провести в рамках исполнения поручения президента России от 4 сентября 2024 г. № 1808 по вопросу дноуглубления акватории бухты Золотой Рог, а также в рамках реализации федерального проекта «Вода России».

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