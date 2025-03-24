Приморье продолжит избавляться от брошенных судов в следующем году
Из акваторий Приморского края в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» извлечено 12 затонувших судов. Работы будут продолжаться в 2026 г.
В общей сложности из вод Приморья удалено и утилизировано порядка 390 тонн вредоносного металла. Средства, вырученные подрядчиком за утилизацию, возвращены в бюджет края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.
Работы проводились по заключенному госконтракту, а также по инициативе бизнеса в бухте Витязь, на острове Попова в проливе Старка, в устье реки Объяснения в акватории порта Владивосток, на острове Рейнеке, в порту Находка, бухтах Новик и Труда на острове Русский и в заливе Владимира порта Ольги.
В целом за последние два года акватории Приморского края очистили от 16 затонувших судов. В их числе рыболовецкие траулеры, буксиры, плавдоки и маломерные суда. Все эти объекты не только создавали опасные условия с точки зрения судоходства, но и наносили вред экологии, подчеркнули в пресс-службе.
Проект «Генеральная уборка» запущен федеральным правительством в 2021 г. Основная его задача — ликвидировать затонувшие суда из акваторий Дальнего Востока.
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