Приморье продолжит избавляться от брошенных судов в следующем году

Из акваторий Приморского края в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» извлечено 12 затонувших судов. Работы будут продолжаться в 2026 г.

В общей сложности из вод Приморья удалено и утилизировано порядка 390 тонн вредоносного металла. Средства, вырученные подрядчиком за утилизацию, возвращены в бюджет края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Работы проводились по заключенному госконтракту, а также по инициативе бизнеса в бухте Витязь, на острове Попова в проливе Старка, в устье реки Объяснения в акватории порта Владивосток, на острове Рейнеке, в порту Находка, бухтах Новик и Труда на острове Русский и в заливе Владимира порта Ольги.

В целом за последние два года акватории Приморского края очистили от 16 затонувших судов. В их числе рыболовецкие траулеры, буксиры, плавдоки и маломерные суда. Все эти объекты не только создавали опасные условия с точки зрения судоходства, но и наносили вред экологии, подчеркнули в пресс-службе.

Проект «Генеральная уборка» запущен федеральным правительством в 2021 г. Основная его задача — ликвидировать затонувшие суда из акваторий Дальнего Востока.

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