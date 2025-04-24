Браконьеру из Красноярского края могут ужесточить наказание

В Красноярском крае осудили жителя Туруханского района за незаконную добычу 3,5 тыс. экземпляров тугуна. Суд дал мужчине год условно, однако прокуратура не согласилась с наказанием и решила обжаловать приговор.

Фигуранта признали виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов).

Суд установил, что в августе 2020 г. мужчина при помощи невода ловил в Енисее тугуна. Причиненный ущерб составил 880 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что фигурант вину не признал и заявил, что купил рыбу у знакомых. Возмещать ущерб он отказался.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком год. Прокуратура не согласилась с наказанием и обжаловала его. Кроме того, прокурор направил иск о взыскании ущерба с осужденного.

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