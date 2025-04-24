Для борьбы с подменой сайры приготовили методику

Специалисты Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции разработали методику определения видоспецифичной ДНК сайры и сардины-иваси методом ПЦР-РВ.

Научно-исследовательскую работу провели в московской испытательной референс-лаборатории НЦБРСП. По итогам была утверждена методика «САЙРА-ИВАСИ-ВКО».

Она особенно актуальна для контроля требований технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) и выявлений несоответствий по видовому составу консервированной продукции из сайры, отметили специалисты.

«Это обусловлено высоким процентом фальсификации. По данным наших исследований, проведенных в 2021–2023 годах, из 281 исследованного образца консервированной продукции из сайры в 95 образцах (более 30%) сайра отсутствовала. Наиболее часто сайру заменяли дальневосточной сардиной, которая была выявлена в 21% случаев», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Методика основана на применении мультиплексной ПЦР-РВ (полимеразной цепной реакции в реальном времени), что позволяет исследовать образец одномоментно на два показателя — наличие ДНК сайры и ДНК иваси. Таким образом экономятся время, трудовые и финансовые затраты, следовательно, снижается стоимость исследований, подчеркнули в НЦБРСП.

Еще одним преимуществом «САЙРА-ИВАСИ-ВКО» назвали доступность для большинства испытательных лабораторий, занимающихся анализом ГМО и видовой идентификацией сырья и продуктов питания. При внедрении методики не требуется переквалификация сотрудников, приобретение дополнительного оборудования и импортных реактивов.

Читайте также: NPFC опять урезала лимиты сайры

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews