NPFC опять урезала лимиты сайры

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) вновь согласовала сокращение квоты на промысел сайры на 10% — до 202,5 тыс. тонн. Решение связано с переловом в предыдущие годы и другими изменениями в морской окружающей среде.

Девятая сессия NPFC прошла в Осаке 27 марта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на японские СМИ.

На предыдущей встрече в апреле 2024 г. страны — члены комиссии договорились о введении правила, которое ограничивает изменение квоты на вылов сайры от года к году 10 процентами. Другая договоренность — применять систему автоматического расчета лимитов на основе данных о состоянии ресурсов.

В результате допустимые объемы добычи сайры в открытом море были установлены в 2024 г. на уровне 135 тыс. тонн, а в 2025 г. — в соответствии с рекомендациями науки снижены до 121,5 тыс. тонн. Кроме того, еще 81 тыс. тонн в этом году можно освоить в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии.

По данным японской прессы, общий вылов сайры в северной части Тихого океана в 2024 г. достиг примерно 150 тыс. тонн.

Кроме того, NPFC на 30% урезала квоту скумбрии — до 71 тыс. тонн. Хотя Страна восходящего солнца выступала за более радикальное сокращение — сразу на 50%.

Также Токио выступил с предложением ввести квоты на промысел дальневосточной сардины (иваси). Однако эта инициатива не нашла достаточной поддержки среди других участников комиссии.

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