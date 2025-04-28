Зимбабве собирается навести порядок в своей рыбной отрасли

В Зимбабве профильное министерство разработало законопроект о рыбной промышленности и аквакультуре. Он предусматривает стандартизацию процессов производства и обращения с уловами, а также устранение бюрократических барьеров.

Документ подготовило зимбабвийское Министерство земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, рыболовства и развития сельских районов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас вопросами рыбной промышленности в республике занимаются сразу несколько структур, что создает путаницу и затрудняет эффективное управление. Новый законопроект передает все регулирующие полномочия Департаменту производства рыбных и водных ресурсов, пишут зарубежные СМИ.

По словам директора департамента Милтона Макумбе, концентрация управления в одном департаменте позволит повысить прозрачность, сократить бюрократию и обеспечить устойчивое использование ресурсов в рыболовстве и аквакультуре.

Законопроект также должен устранить пересечения в регулировании, например, взимание разными агентствами множественных сборов разных категорий. Как отметил Милтон Макумбе, новый закон создаст прозрачную и современную правовую основу, соответствующую мировым лучшим практикам. Это должно в том числе способствовать привлечению инвестиций в отрасль.

После завершения общественного обсуждения документ будет доработан профильным комитетом парламента Зимбабве. Затем документ представят для рассмотрения обеим палатам парламента. В случае одобрения его передадут на подпись президенту Эммерсону Мнангагве.

Эксперты называют инициативу важным шагом в развитии рыбного хозяйства страны. Так, по словам исполнительного директора Африканского отделения Всемирного общества аквакультуры Блесcинга Мапфумо, такие законы являются ключевыми для преобразования отрасли и продвижения концепции «голубой экономики» на континенте.

При этом иностранная пресса обращает внимание, что Зимбабве продолжает подвергаться критике за неэффективное регулирование рыбного промысла, которое привело к перелову некоторых видов в водохранилище Кариба. Новый законопроект нацелен на исправление ситуации и гармонизацию правил управления рыболовством с соседней Замбией.

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