Почему стоит подписаться на телеграм-канал Fishnews

​Все больше интересной и важной для специалистов рыбной отрасли информации аккумулируется в сообществе пользователей «Телеграм».

Сайт Fishnews уже более 15 лет освещает события рыбной промышленности — от тем с общероссийским звучанием до узкопрофессиональных вопросов. Телеграм-канал, созданный нашей командой несколько лет назад, помогает расширить возможности медиакоммуникации.

- Самое важное. За неделю на сайте Fishnews публикуется около 50 новостей. В телеграм-канале мы размещаем наиболее значимую информацию. Здесь удобно получать то, что вы могли пропустить на сайте.

- Лаконичная подача. Сообщения в @fishnewschannel — это «выжимка» наиболее важной информации из новостей на сайте. Это самые яркие цитаты и интересные акценты.

- Новости в режиме «молнии». Сообщения с отраслевых встреч и информация о важных документах спешат к вам именно в нашем телеграм-канале.

- Не только с понедельника по пятницу. Периодичность обновления информации на нашем сайте — по будням. Но для @fishnewschannel таких ограничений нет. Если информация заслуживает внимания наших читателей в выходные, мы тут же делаем пост.

- Опросы. В телеграм-канале Fishnews вы можете принять участие в голосованиях по самым резонасным и интересным темам рыбной отрасли. Ваше мнение помогает сформировать общую картину и определить тенденции в рыбном хозяйстве страны.

Подписаться на официальный телеграм-канал медиахолдинга «Фишньюс» можно по ссылке: https://t.me/fishnewschannel.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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