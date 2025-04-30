Росрыболовство поделилось новыми сводками с промысла

С начала года российские компании освоили более 1,77 млн тонн рыбы и морепродуктов. Уловы в Дальневосточном бассейне превысили 1,44 млн тонн.

На Дальнем Востоке поймали 1,06 млн тонн минтая, 48,7 тыс. тонн трески, 239,4 тыс. тонн тихоокеанской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 114,2 тыс. тонн ВБР. Уловы трески составили 72,4 тыс. тонн, пикши — 20,5 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн к уровню 2024 г.).

Западный бассейн принес 34,4 тыс. тонн. Там добыли 23,2 тыс. тонн шпрота (кильки), это на 0,6 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Балтийской сельди (салаки) выловили 10,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне взяли 15,4 тыс. тонн, на 32,1% превысив уровень 2024 г. Большая часть уловов пришлась на хамсу: 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 29,5 тыс. тонн водных биоресурсов, прибавка — 0,9%. Кильки поймали 21,3 тыс. тонн (+1,4 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 4,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 134,3 тыс. тонн. Это на 30,1 тыс. тонн, или на 28,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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