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ДВНПС рассмотрел результаты зимне-весеннего сезона минтаевой путины

Специалисты позитивно оценили результаты минтаевой путины

На траловом промысле минтая в зимне-весенний сезон на севере Охотского моря рыбаки добыли порядка 845 тыс. тонн. Это на 16,7 тыс. тонн выше уровня 2024 г. На заседании ДВНПС традиционно рассмотрели не только промысловые, но и производственные показатели путины.

Вылов минтая в Северо-Охотоморской подзоне в сезон «А», по данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, составил 345,2 тыс. тонн (+19,8 тыс. тонн по сравнению с путиной 2024 г.), в Западно-Камчатской — 219,6 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне — 280,2 тыс. тонн. Вылов по объединенным «камчатским» подзонам — 499,8 тыс. тонн (-3,1 тыс. тонн).

Заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета рассказал о ледовых и погодных условиях, расстановке флота, ситуации с приловом молоди и других характеристиках охотоморской минтаевой путины.

Так, в этом году в отличие от двух предыдущих лет в бассейне Охотского моря наблюдалась пониженная ледовитость. Это, с одной стороны, создает возможности для активной работы флота, а с другой — приводит к усилению последствий циклона, проходящего над Охотским морем.

Расстановка флота в последние годы достаточно стабильна, и в нынешнем сезоне соответствовала картине 2023 и 2024 гг. И это косвенный показатель того, что структура уловов, запасов меняется мало, отметил руководитель ТИНРО.

В самом начале путины отраслевая наука обращала внимание на перспективы повышенного прилова молоди — это связано с появлением урожайных поколений. Рыбаки внимательно отнеслись к информации от ученых, и в итоге доля прилова молоди не вышла за пределы разрешенной.

Общий допустимый улов минтая на севере Охотского моря освоен на 84,1%, в осенне-зимний сезон промысла (сезон «Б») рыбакам остается освоить 160 тыс. тонн.

В Ассоциации добытчиков минтая результат по вылову оценили позитивно, сообщает корреспондент Fishnews. В совокупности по Дальневосточному бассейну вылов за сезон «А» достиг 1,058 млн тонн.

По выпуску продукции ситуация в целом стабильная, отметил президент АДМ Алексей Буглак. Диспозиция между б/г и филе минтая обусловлена ситуацией на рынке. При этом продолжается ускоренный выпуск минтаевого сурими.

Сохраняется тенденция по сокращению численности флота на траловом промысле минтая: в нынешнем сезоне работало 99 судов против 113 судов в 2024 г. Сокращение группировки произошло исключительно за счет среднетоннажного флота, обратил внимание Алексей Буглак. Эффективность промысла при этом выросла: так, усредненный вылов на судо-сутки увеличился на 10%.

Традиционно значительную долю вылова — 38% — обеспечили суда БМРТ проекта «Пулковский меридиан», 10% приходится на суда РКТМС/РКТС, 17% добычи обеспечили суда типа МРКТ. Руководитель ассоциации указал на рост вклада супертраулеров, построенных на российских и зарубежных верфях: в этом году на их долю пришлось 22% вылова, тогда как в прошлом — 14%.

В АДМ рассказали и о судах с лучшими показателями. По вылову минтая на первых двух местах оказались «Владимир Лиманов» и «Механик Сизов» — каждый из них добыл более 28 тыс. тонн этой рыбы.

С учетом других видов водных биоресурсов лучший вылов показал «Петр I» — более 31 тыс. тонн.

Лучший результат по среднему вылову на судо-сутки оказался у судна «Павел Кутахов» — более 300 тонн, далее идут «Сергей Бочкарев» и «Владимир Лиманов».

Алексей Буглак также рассказал об организации научного мониторинга на промысле: в этом году на путине работало 19 научных наблюдателей. Президент АДМ поблагодарил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его дальневосточные филиалы за взаимодействие. Также руководитель ассоциации выразил признательность за организацию путины Росрыболовству, отметил и роль Пограничной службы ФСБ России.

На заседании ДВНПС коснулись перспектив промысла минтая. Совместными усилиями риски, которые озвучивались пять-шесть лет назад с учетом малой численности поколений, не были реализованы, рассказал Алексей Байталюк. Позитивные ожидания по запасам североохотоморского минтая подтверждаются проводимой сейчас съемкой на НИС «Профессор Кагановский».

Также научно-промысловый совет рассмотрел подготовку к лососевой путине 2025 г.

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