Норвежцы дали старт разведению семги в Южной Корее

В южнокорейском Пусане начала работу первая в стране наземная ферма по выращиванию атлантического лосося. Мощность предприятия — 500 тонн продукции в год.

Проект реализовал строительный гигант GS Engineering & Construction через дочернюю компанию Eco Aquafarm. В основе производства — технологии замкнутого водоснабжения, предоставленные норвежской компанией Akva group. Партнеры из Норвегии занимаются обучением, консалтингом и техподдержкой, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз Akva.

В норвежской компании реализацию проекта называют первым шагом к производству лосося в Южной Корее, сейчас полностью зависящей от импорта красной рыбы.

Икринки были заложены на инкубацию осенью прошлого года, а первый урожай товарной рыбы предполагают получить к концу 2026 г.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Умная аквакультура», инициированной Министерством океанов и рыболовства Южной Кореи. Впервые в истории страны на ферме применяется замкнутая система фильтрации, позволяющая повторно использовать до 99% воды и тем самым минимизировать загрязнение моря, утверждают в Akva.

На следующем этапе Eco Aquafarm планирует нарастить объем производства в 10 раз.

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