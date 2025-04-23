«Рыбацкое» министерство Южной Кореи может переехать в Пусан

Южнокорейский политик Ли Джэмён — вероятный будущий глава государства — заявил о намерении сделать Пусан настоящим центром морской державы. Для этого кандидат в президенты собирается переместить в город Министерство океанов и рыболовства.

Руководитель предвыборного штаба Ли Джэмёна Юн Хочжун рассказал, что в Пусан планируется перенести не только министерство, но другие госорганы, связанные с морскими перевозками и логистикой, а также создать там специализированный морской суд.

Перемещение государственных органов, связанных с рыболовством и судоходством, в де-факто морскую столицу республики не лишено смысла и в целом соответствует политике децентрализации страны, осуществляемой с начала 2000-х гг., отмечают южнокорейские СМИ. Кроме того, такое обещание может помочь Ли Джэмёну привлечь голоса пусанских избирателей.

Сам Ли Джэмён полагает, что перенос министерства повысит эффективность государственной морской политики в стратегически важных областях — судостроении, логистике и освоении арктических морских путей. Кандидат в президенты также надеется таким образом привлечь в Пусан головные офисы и научно-исследовательские центры международных судоходных и логистических корпораций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на судьбе Министерства океанов и рыболовства не раз сказывались предвыборные обещания будущих президентов Южной Кореи. Так, занимавший этот пост с 2008 по 2013 гг. Ли Мён Бак упразднил министерство в рамках анонсированной оптимизации правительства. А избиравшаяся следующей Пак Кын Хе, наоборот, пообещала рыбакам вернуть специализированное ведомство и сдержала слово сразу после прихода к власти.

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