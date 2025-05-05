К лову горбуши и симы готовятся в Приморье

Принципы организации добычи горбуши и симы в путину 2025 г. определили в Приморском крае. Промышленный лов этих видов тихоокеанских лососей будет осуществляться в Тернейском округе, добыча симы в режиме традиционного рыболовства — в Ольгинском и Лазовском округах.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Приморском крае рассмотрела вопросы организации добычи горбуши и симы, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, промышленный лов горбуши и симы, который будет осуществляться в Тернейском муниципальном округе, разрешен с 20 мая по 31 июля. Традиционный лов для коренных малочисленных народов в Тернейском округе отроется 20 мая, а в Ольгинском и Лазовском округах — 10 июня, срок завершения здесь также 31 июля.

Для промышленного лова в Тернейском округе комиссия распределила 1300 тонн горбуши и 30 тонн симы. Объемы для освоения получили компании «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка».

Для традиционного рыболовства в Тернейском округе распределено 30,42 тонны горбуши и 5,81 тонны симы, в Ольгинском и Лазовском округах — 5,33 тонны симы.

Также 664,81 тонны горбуши и 13,683 тонны симы осталось в резерве для оперативной организации добычи.

В целом в этом году прогноз вылова тихоокеанских лососей — горбуши, кеты и симы — в Приморском крае составляет порядка 2,7 тыс. тонн.

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